OM eist celstraf voor diefstal van 418.000 euro via datingfraude

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee vrouwen die worden verdacht van het stelen van 418.000 euro via datingfraude gevangenisstraffen van 30 en 25 maanden geëist. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit Utrecht en haar 60-jarige schoonmoeder. De Utrechtse benaderde volgens het OM vaak oude en gescheiden mannen via een datingsite.

Nadat het contact was gelegd nodigde ze de mannen uit bij haar schoonmoeder thuis. Daar stelde ze in financiële nood te verkeren en dat ze noodgedwongen bij een vriendin moest wonen, die door haar schoonmoeder werd gespeeld. Ook liet vertelde ze slachtoffers dat ze in de gevangenis kon komen. De verhalen werden soms kracht bijgezet door nep-telefoontjes van een schuldhulpverlener, aldus het Openbaar Ministerie. Slachtoffers van de vrouwen maakten in totaal 418.000 euro over.

De officier van justitie rekende het de 32-jarige vrouw extra aan dat zij al eerder voor fraude was veroordeeld. Bij de 60-jarige vrouw weegt strafverzwarend mee dat in haar huis een vuurwapen werd aangetroffen. Tegen de 32-jarige vrouw eiste het OM dertig maanden cel en tegen de 60-jarige vrouw 25 maanden waarvan twaalf voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak. Vorige jaar werden Nederlanders door middel van datingfraude voor meer dan 3,5 miljoen euro opgelicht.