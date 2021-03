D66 vraagt Grapperhaus om te stoppen met verzwakken van encryptie

D66 heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd om per direct te stoppen met alle werkzaamheden die erop gericht zijn encryptie te verzwakken. Het verzoek van D66-Kamerlid Kees Verhoeven volgt op berichtgeving dat de overheid aan een plan werkt voor het verzwakken van encryptie.

Het nieuws is aanleiding voor Verhoeven om de minister vandaag om opheldering te vragen. "Klopt het dat het demissionair kabinet werkt aan het wijzigen van de Telecommunicatiewet teneinde het aftappen van Over-the-top (OTT) diensten - zoals iMessage, Messenger en WhatsApp - mogelijk te maken?", aldus het D66-Kamerlid.

Verhoeven vraagt Grapperhaus ook of hij beseft waar hij mee bezig is. "Realiseert u zich dat het kabinet demissionair is, dat dit tegen het bestaande encryptiestandpunt van Nederland in gaat, dat het aantasten van encryptie zeer controversieel is en dat de Kamer zich herhaaldelijk tegen de verzwakking van encryptie heeft uitgesproken?"

Het Kamerlid verzoekt de minister vervolgens om per direct te stoppen met alle werkzaamheden die erop gericht zijn encryptie te verzwakken. Afsluitend moet Grapperhaus duidelijk maken waarom hij enerzijds de aangenomen motie weigert uit te voeren die oproept tot meer budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens, en aan de andere kant aangenomen moties tegenwerkt die oproepen tegen het verzwakken van encryptie. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.