De Jonge: CoronaCheck-app heeft persoonsgegevens nodig

De CoronaCheck-app van de overheid waarmee burgers straks kunnen aantonen dat ze negatief op corona zijn getest heeft persoonsgegevens nodig, zo liet minister De Jonge gisterenavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen weten. Volgens de minister kan een verplicht testbewijs een aanvullende maatregel zijn om de samenleving te openen.

De app, die eerder nog CoronaTester werd genoemd, geeft via een qr-code weer of de gebruiker is getest. Deze code kan aan de deur van een evenement of locatie worden gecontroleerd. De testversie van de app bevat geen persoonsgegevens, maar dat zal bij het daadwerkelijke gebruik ergens in mei straks veranderen.

"Je wilt natuurlijk straks voorkomen dat iemand zich laat testen, zijn negatieve test op zijn telefoon zet, zijn telefoon aan de buurman geeft en die dan vervolgens naar een concert gaat en wel degelijk besmet blijkt. Nou om dat helemaal dicht te zetten hebben we wel iets van persoonsgegevens nodig in die app en daarvoor moet de wet gewijzigd worden", maakte de minister duidelijk.

Tevens wordt gekeken of de app kan worden uitgebreid als vaccinantiebewijs. Dan moet het wel zeker zijn dat gevaccineerde personen het virus niet meer kunnen overdragen, merkte De Jonge op. De app zal dan alleen een "groen vinkje" weergeven, maar niet laten zien of dit komt door een negatief testbewijs of een vaccinatie. "Maar laat ik heel duidelijk zeggen: Niemand moet zich verplicht voelen, niemand moet verplicht worden om te bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is. Geen directe of indirecte vaccinatieplicht dus", voegde de minister toe.

Verplicht testbewijs

De app kan volgens De Jonge een belangrijke rol gaan spelen bij het openen van de samenleving. "Het kabinet is van mening dat de inzet van het verplichte testbewijs een aanvullende maatregel kan zijn om de samenleving op verantwoorde wijze, stap voor stap, te kunnen openen in de periode dat de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is. Met een testbewijs kunnen burgers ze tijdelijk toegang krijgen tot bijvoorbeeld evenementen en activiteiten in economie, cultuur en sport", schrijft de minister in een brief over de coronamaatregelen.

De Jonge zal een wetsvoorstel gaan indienen dat het mogelijk maakt om testbewijzen juridisch verplicht te stellen voor toegang tot bepaalde voorzieningen. "Ik wil graag voor het beleid ten aanzien van vaccinatiebewijzen bezien in hoeverre daarop aangesloten kan worden", laat hij daar verder over weten.