Gemeenten vragen onnodig om kopie id-bewijs bij aanvraag kiezerspas

Verschillende Nederlandse gemeenten vragen burgers die een kiezerspas aanvragen onnodig om een kopie van hun identiteitsbewijs op te sturen of te mailen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Wie voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek meesturen. De gemeenten Eindhoven, Bergen op Zoom, Bernheze, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Eersel en Heeze-Leende vragen burgers echter ook om een kopie van hun identiteitsbewijs mee te sturen als ze een kiezerspas aanvragen. Dat is echter niet nodig. "Een ingevuld formulier is voldoende, eventueel met de oude stempas als die al verstuurd is", aldus een woordvoerder van de Kiesraad tegenover Omroep Brabant.

Verschillende gemeenten erkennen dat het meesturen van een kopie identiteitsbewijs niet door de kieswet is verplicht, maar dat het een extra identiteitscontrole betreft die geen kwaad kan. Een privacydeskundige waarschuwt dat identiteitsfraude op de loer ligt.