Opnieuw Frans ziekenhuis getroffen door ransomware-aanval

Opnieuw is er in Frankrijk een ziekenhuis getroffen door een ransomware-aanval. Dat heeft het ziekenhuis van d'Oloron-Sainte-Marie nabij de Pyreneeën laten weten en wordt ook bevestigd door de Franse staatssecretaris Cedric O van Digitalisering. De aanval werd opgemerkt nadat er meer data dan normaal het netwerk verliet. Daarop werd een noodprocedure gestart.

Door de aanval is de volledige it-infrastructuur van het ziekenhuis verlamd, meldt de Franse krant Sud Ouest. Voor het ontsleutelen van de data eisen de aanvallers een bedrag van 50.000 dollar. Doordat digitale patiëntendossiers niet beschikbaar zijn is het zorgpersoneel teruggevallen op pen en papier. "We hebben ons systeem mogelijk binnen 48 uur terug of drie maanden", laat ziekenhuisdirecteur Frederic Lecenne tegenover La Republique des Pyrenees weten. Het ziekenhuis telt in totaal 320 bedden.

In februari werden ook al verschillende Franse ziekenhuizen het slachtoffer van ransomware. Zo moesten drie Franse ziekenhuizen alle geplande operaties uitstellen nadat systemen besmet raakten. Twee ziekenhuizen namen door de besmetting geen spoedgevallen meer op.