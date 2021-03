De Jonge: coronapaspoort zorgt niet voor tweestromensamenleving

Nederland gaat door de invoering van een coronapaspoort met meer vrijheden voor gevaccineerden niet naar een tweestromensamenleving toe, zo stelt minister De Jonge van Volksgezondheid. Deze week maakte het kabinet bekend dat er een vaccinatiebewijs komt, zowel digitaal als papier. Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het virus werd duidelijk dat sommige partijen nog vragen hebben als het gaat over privacy, veiligheid en de impact van een coronapaspoort.

"Coronapaspoorten, testbewijzen en vaccinatiepaspoorten. Hiermee worden de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van Nederlanders aangetast en zit Nederland in een coronawurggreep. Alle gegevens die over mensen verzameld worden, komen door het faalbeleid van Rutte op straat terecht", stelde Kuzu van DENK.

Ook bij 50Plus waren er vragen. "Wat doen we voor mensen die geen telefoon hebben waar de app op werkt? Wat doen we voor mensen met een verstandelijke beperking die geen telefoon hebben? Hoe staat het met de privacy? En hoe fraudegevoelig is deze app?", vroeg Kamerlid Sazias. D66-Kamerlid Jetten wees naar de beveiliging van de data waar de app gebruik van zal maken. "We hebben hier nog niet zo heel lang geleden gedebatteerd over datalekken bij de GGD."

Tweestromensamenleving

Naast vragen over privacy en veiligheid ging het ook over de vraag of er geen tweestromensamenleving ontstaat door de invoering van een coronapaspoort. "Als we koers zetten richting een tweestromensamenleving aan de hand van vaccinatiebewijzen, vaccinatiepaspoorten, testbewijzen et cetera om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen, dan vraag ik me af hoe dat strookt met het idee dat we gelijkwaardigheid organiseren in de samenleving voor de mensen die zich vanuit principiële overtuigingen niet wensen te laten vaccineren."

Ook de ChristenUnie is tegen een vaccinatiebewijs als exclusief toegangsbewijs voor de samenleving. "Nu spreekt het kabinet nog over een coronapaspoort bij grote evenementen, maar we kunnen al wel uittekenen dat straks de ene na de andere sector zoiets wil invoeren", merkte Kamerlid Segers op. Bij de SGP zijn er ook zorgen. "Wat zijn de implicaties van zo'n coronapaspoort? Naar ons gevoel gaan we daarmee een glibberig pad op. Het gaat om een tijdelijke maatregel, zo geeft het kabinet aan, maar hoe tijdelijk is tijdelijk?", stelde Kamerlid Van der Staaij.

Het SGP-Kamerlid wilde ook weten of een coronapaspoort geen eigen leven kan gaan leiden. "Wat doet zo'n paspoort met onze samenleving, met hoe wij omgaan met ziekte en risico's? Het beleid tot nu toe heeft vooral ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking. Verschuiven we hiermee niet de verantwoordelijkheid van de mens naar de technologie?"

Van der Staaij twijfelt ook over de visie van het kabinet om, als het virus langer onder ons blijft, toegangstesten en zelftesten als oplossing te zien. "Ik vraag me dan af of we wel willen leven in een wereld waarin de vrije toegang tot de samenleving wordt verbonden aan de voorwaarde dat je met een app moet aantonen dat je negatief getest bent of gevaccineerd. Wanneer is zoiets dan precies proportioneel?"

Volgens minister De Jonge zal het coronapaspoort niet tot uitsluiting van mensen leiden en zal het ook niet voor een tweestromensamenleving zorgen. "Ik heb nul begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Maar ik vind natuurlijk wel dat mensen het recht hebben om zich niet te laten vaccineren, want vaccinatie is altijd een vrije keuze, altijd, altijd, altijd. We gaan niet toe naar een tweestromensamenleving."