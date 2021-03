Banken hoeven katvangers niet van zwarte lijsten te verwijderen

ABN Amro en de Rabobank hoeven verschillende katvangers die hun rekening voor WhatsAppfraude lieten gebruiken niet van verschillende zwarte lijsten te verwijderen, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid in drie verschillende zaken geoordeeld (1, 2 en 3).

De rekeningen van de katvangers werden in 2019 en 2020 gebruikt om meerdere personen via WhatsApp op te lichten. Deze slachtoffers maken in totaal meer dan 10.000 euro naar de betreffende rekeningen over. Bij alle drie de katvangers wordt de opnamelimiet verhoogd en het geld vervolgens opgenomen. Omdat het voor de banken vaststaat dat de klanten als katvanger fungeerden worden ze voor een periode van acht jaar in het Incidentenregister (IVR) en Extern Verwijzingsregister (EVR) geregistreerd. Tevens wordt met twee klanten de bankrelatie verbroken.

Het IVR is een zwarte lijst binnen de betreffende bank en is alleen voor het eigen bankpersoneel toegankelijk. Een registratie in het IVR heeft in beginsel dan ook alleen gevolgen voor de relatie met de betreffende bank. Eén van de gevolgen kan zijn dat de bank de overeenkomsten met de klant beëindigt en die als fraudeur wordt aangemerkt.

Een registratie in het EVR is voor alle banken zichtbaar. Wie op deze zwarte lijst staat kan geen creditcard aanvragen of (betaal)rekening, lening of hypotheek afsluiten. Verder kan de lopende bankrelatie worden beëindigd, wat inhoudt dat de bankrekening, het verleende krediet, de creditcard of de lopende verzekering wordt opgezegd.

De drie katvangers willen dat de banken de registratie ongedaan maken. Mocht dat niet gebeuren, dan willen twee van de katvangers korter op de zwarte lijsten staan. Het Kifid wijst de primaire vordering van alle drie de katvangers af, aangezien voldoende vaststaat dat ze bij de fraude betrokken waren. Bij twee van de katvangers stelt het Kifid dat de registratie in het EVR moet worden verkort naar respectievelijk vier en vijf jaar. De registratie in het IVR blijft ongewijzigd.