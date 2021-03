Brussel presenteert digitaal coronapaspoort voor vrij reizen in EU

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gepresenteerd voor een digitaal coronapaspoort dat vrij reizen in de EU eenvoudiger moet maken. Het "Digital Green Certificate" zal als bewijs dienen dat iemand is gevaccineerd, negatief op corona is getest of hersteld is van het virus.

Het bewijs zal zowel digitaal als in papieren formaat beschikbaar komen en een qr-code bevatten om de authenticiteit van het bewijs te garanderen. De Europese Commissie zal een gateway bouwen, net als met de corona-apps, waardoor nationale coronapaspoorten binnen de hele EU zijn te verifiëren. De persoonlijke data van de houder gaat niet via deze gateway, alleen de informatie voor de verificatie van de digitale handtekening.

Volgens de Europese Commissie moet het coronapaspoort het eenvoudiger voor mensen maken om binnen de EU te reizen. Zo zou het met het paspoort niet nodig zijn om bij binnenkomst in een land te worden getest of in quarantaine te gaan. Wanneer een EU-land mensen met een coronaspaspoort toch tot quarantaine of een test verplicht moet het de Europese Commissie en andere lidstaten waarschuwen en uitleggen waarom het deze maatregelen neemt.

Verder stelt de Europese Commissie dat het coronapaspoort een beperkte hoeveelheid informatie zal bevatten, zoals naam, geboortedatum, uitgiftedatum en relevante informatie over vaccin, test of herstel en een unieke identifier van het certificaat. Deze data is vervolgens te gebruiken om de authenticiteit en geldigheid van het certificaat te controleren. De achterliggende data blijft in het land dat het paspoort heeft uitgegeven. Het land dat wordt bezocht kan alleen kijken of het om een geldig coronapaspoort gaat, aldus de uitleg van het systeem. Zelftesten zullen niet als geldig bewijs gebruikt kunnen worden.

Tijdelijke maatregel

De Europese Commissie benadrukt dat het coronapaspoort een tijdelijke maatregel is die zal worden opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaart dat de coronapandemie voorbij is. Het plan is om het coronapaspoort voor de komende zomer gereed te hebben, waardoor het voorstel snel door het Europees Parlement en de Europese Raad moet worden aangenomen, aldus de Europese Commissie.