Google verwijdert ClearURLs-extensie uit Chrome Web Store

ClearURLs, een browserextensie die de privacy van gebruikers beschermt door trackinginformatie uit url's te verwijderen, is door Google uit de Chrome Web Store gehaald. Dat heeft ontwikkelaar Kevin Roebert via GitHub bekendgemaakt. Volgens Google heeft ClearURLs de regels voor extensies in de Chrome Web Store overtreden.

"De gegeven redenen zijn belachelijk en waarschijnlijk alleen verzonnen omdat ClearURLs het businessmodel van Google raakt", aldus Roebert. Zo stelt Google dat de omschrijving van de extensie niet volledig is, wordt er een onnodige permissie gevraagd en zouden er overbodige of irrelevante sleutelwoorden in de omschrijving worden gebruikt.

Zo staat bijvoorbeeld niet vermeld dat er een export- en importfunctie voor de instellingen is, een loggingfunctie voor debugging en een donatieknop. Iets wat Google als misleidend omschrijft. Daarnaast is de vereiste permissie volgens de ontwikkelaar wel gewoon nodig. Roebert heeft verschillende zaken inmiddels aangepast en Google gevraagd om de extensie weer terug te plaatsen.

Zowel op Hacker News als Reddit is er felle kritiek op het handelen van Google en wordt ook het 'Barbara Streisand-effect' genoemd, aangezien nu veel meer mensen over het bestaan van de extensie te weten komen. ClearURLs is ook beschikbaar voor Firefox en een door Mozilla aanbevolen extensie.