Positive Technologies noemt Amerikaanse beschuldigingen ongegrond

Securitybedrijf Positive Technologies ontkent de beschuldigingen van de Amerikaanse overheid dat het Rusland zou hebben geholpen bij het uitvoeren van cyberaanvallen tegen westerse doelen. De Amerikaanse autoriteiten kondigden vorige week wegens de SolarWinds-aanval en pogingen om de afgelopen presidentsverkiezingen te beïnvloeden sancties tegen Rusland aan.

Zo werden verschillende bedrijven op een sanctielijst geplaatst, waaronder Positive Technologies. Dit houdt in dat Amerikanen geen zaken meer met het bedrijf mogen doen. Het securitybedrijf ontdekte de afgelopen jaren tal van kwetsbaarheden in veelgebruikte producten. Het ging onder andere om een zeer kritieke kwetsbaarheid in Citrix die in Nederland voor verkeersfiles zorgde.

In een verklaring noemt Positive Technologies de beschuldigingen door de Amerikaanse overheid ongegrond en stelt dat er geen bewijs is dat het onderzoek van het bedrijf "in strijd met de principes van bedrijfstransparantie en de ethische uitwisseling van informatie met de securitycommunity" is gebruikt. Afsluitend stelt het bedrijf dat geopolitiek geen barrière zou moeten vormen en dat het de bedrijfsvoering ongewijzigd doorzet, in volledige compliance met alle verplichtingen van klanten, partners en medewerkers.