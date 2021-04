Duizenden slachtoffers van telefoonspoofing vergoed door hun bank

Duizenden mensen die vorig jaar slachtoffer van telefoonspoofing werden hebben de miljoenen euro's die ze naar oplichters overmaakten vergoed gekregen door hun bank, zo heeft demissionair Hoekstra van Financiën bekendgemaakt. Bij telefoonspoofing worden mensen door oplichters gebeld die zich voordoen als bankmedewerker.

Door middel van spoofing laten de oplichters het echte telefoonnummer van de bank op de telefoon van het slachtoffer verschijnen. Vervolgens stelt de zogenaamde medewerker dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en naar een "kluisrekening" moet worden overgemaakt. Deze rekening is in werkelijkheid van een katvanger. Op deze manier zijn vorig jaar duizenden slachtoffers gemaakt.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde eerder deze maand dat criminelen vorig jaar door middel van telefoonspoofing 26,7 miljoen euro hebben buitgemaakt. Eind vorig jaar besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers van telefoonspoofing met terugwerkende kracht te vergoeden.

Vorig jaar werden 3508 klanten van ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank slachtoffer van telefoonspoofing. De banken hebben inmiddels 3367 van deze klanten (96 procent) vergoed. In vijftien gevallen (0,44 procent) werd er niet tot een vergoeding overgegaan omdat er bijvoorbeeld sprake was van een valse melding of dat een klant niet mee wilde werken aan het onderzoek. Bij de overige gevallen is de beoordeling van de zaak nog niet afgerond.

Hoekstra laat op Kamervragen van de SP weten dat hij vanwege het maatschappelijke probleem van toegenomen digitale fraude volgende maand met een gezamenlijke aanpak komt van spoofing en gedigitaliseerde fraudevormen die daarmee mogelijk zijn. "Wij zijn in overleg met de banken en de telecomsector, aangezien dit probleem zowel burgers als het bedrijfsleven raakt, veel schade veroorzaakt en ook het vertrouwen in het betalingsverkeer kan ondermijnen", merkt de minister op.