"Honderden slachtoffers QNAP NAS-ransomware betalen losgeld"

Ruim vijfhonderd eigenaren van een QNAP NAS die door ransomware werd versleuteld hebben elk honderden euro's losgeld betaald om hun data terug te krijgen, wat de criminelen 215.000 euro in vijf dagen heeft opgeleverd. De NAS-systemen raakten door middel van verschillende bekende kwetsbaarheden met de Qlocker-ransomware geïnfecteerd.

Deze ransomware versleutelt bestanden en eist 0,01 bitcoin voor het ontsleutelen van de data, wat op het moment van schrijven 410 euro is. De website Bleeping Computer ontdekte twintig bitcoin-wallets waar de aanvallers gebruik van maken. Daar is de afgelopen vijf dagen in totaal 5,25 bitcoin naar overgemaakt, wat suggereert dat 525 slachtoffers het gevraagde losgeld betaalden. Het gaat om een totaalbedrag van 215.000 euro.

Beveiligingsonderzoeker Jack Cable ontdekte een bug in de ransomware, waardoor hij het decryptiewachtwoord van 55 slachtoffers wist te achterhalen. Die konden zo kosteloos hun data ontsleutelen. De ransomwarecriminelen hebben de fout echter inmiddels verholpen.

QNAP heeft zelf een update voor de Malware Removal-tool uitgebracht waarmee de ransomware is te verwijderen en adviseert getroffen gebruikers om contact met het bedrijf op te nemen. Daarnaast wordt NAS-eigenaren opgeroepen om beveiligingsupdates voor de multimedia console, media streaming add-on en Hybrid Backup Sync te installeren, aangezien de aanvallers via kwetsbaarheden in deze software toegang weten te krijgen.