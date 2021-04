GitHub blokkeert standaard nieuwe trackingmethode Google FLoC

GitHub heeft besloten om de nieuwe trackingmethode van Google genaamd FLoC standaard te blokkeren op alle pagina's van github.io. Dat laat het populaire platform voor softwareontwikkelaars in een blogposting weten en is ook aangekondigd door GitHub-ceo Nat Friedman op Twitter.

Federated Learning of Cohorts (FLoC) is een nieuwe trackingmethode van Google waarbij Chrome-gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten worden geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen. Google Chrome kijkt naar alle websites die de gebruiker bezoekt en deelt de gebruiker op basis hiervan in een cohort. Het cohort wordt met websites en adverteerders gedeeld, zodat die op basis van het cohort gericht kunnen adverteren.

Zowel websites als Chrome-gebruikers doen standaard aan FLoC mee. "We vermoeden dat Google FLoC opt-out heeft gemaakt voor gebruikers en websites omdat Google weet dat een opt-in privacyschendend systeem nooit de schaal zou bereiken die het interessant voor adverteerders maakt om te gebruiken", liet Brandon Eich, ceo van browserontwikkelaar Brave, onlangs nog weten. Hij riep alle websites op om FLoC uit te schakelen. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemde FLoC eerder een verschrikkelijk idee.

GitHub heeft geen reden gegeven voor het blokkeren van de trackingmethode. Door het toevoegen van een header aan alle websites op github.io wordt Google Chrome verteld dat FLoC voor de betreffende pagina moet worden uitgeschakeld. De maatregel geldt niet voor websites die van een custom domain gebruiken. Beheerders van deze sites moeten de header zelf toevoegen. Eerder liet ook WordPress weten dat het van plan is om FLoC te gaan blokkeren.