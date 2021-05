Foto van hand met blokje kaas leidt Britse politie naar verdachte

De Britse politie heeft een man die verdacht werd van de handel in verdovende middelen weten te achterhalen door middel van een foto waarop een hand met een blokje kaas is te zien. De foto in kwestie werd via de versleutelde chatdienst EncroChat door de verdachte uitgewisseld. Het detail van de foto was voor de Britse politie genoeg om de vingerafdrukken en handpalm van de verdachte te analyseren.

Zodoende kon een 39-jarige Brit op verdenking van de handel in verdovende middelen worden aangehouden. De man bekende en is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en zes maanden. De Nederlandse politie wist begin vorig jaar 25 miljoen berichten van gebruikers van de chatdienst te onderscheppen. De informatie werd met verschillende politiediensten gedeeld, waaronder de Britse politie.

Van de ongeveer zestigduizend EncroChat-gebruikers wereldwijd bevonden zich er tienduizend in het Verenigd Koninkrijk. De informatie die via de onderschepte berichten werd verkregen heeft inmiddels tot meer dan zestig aanhoudingen in het VK geleid. Deze personen worden voornamelijk verdacht van drugshandel en vuurwapenovertredingen.