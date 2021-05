CBS gaat coronadata uit GGD-teststraten analyseren

De draai die je kon zien aankomen als je een beetje let op het patroon van overheidsinstanties van de afgelopen jaren. Eerst was de data natuurlijk veilig meneertje, totdat bleek dat elke eerstedags uitzendkracht de database kon verkopen. Toen was het natuurlijk opgelost en nam men de veiligheid heel serieus hoor, gelooft u ons maar want wij zijn een hele degelijke club, echt waar. Toen zou de data geanonimiseerd behandeld worden, nu blijkt die toch eigenlijk bij nader inzien gepseudonimiseerd (wat iets heel anders is) te worden gebruikt. En oh ja, we gaan het ook even gepseudonimiseerd (dus niet geanonimiseerd) koppelen aan uw werk, uw inkomen, uw niveau en woonsituatie. Hoeveel mensen zouden toestemming voor delen van data geweigerd hebben als ze van tevoren verteld zou zijn dat de informatie niet-anoniem gekoppeld zou worden aan hun hele doopceel? Was dit altijd al het plan van het CBS (u weet wel, die club die verborgen probeerde te houden dat het jarenlang illegaal locatiegegevens van mensen gebruikte) of is dit weer het zoveelste gevalletje van "he kijk nou wat een mooie berg data, laten we eens zien wat we ermee kunnen".