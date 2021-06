Nibud: opnemen van contant geld bij banken moet gratis blijven

Het opnemen van contant geld bij banken moet gratis blijven, zo vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Vanaf 1 juli moeten klanten van ABN Amro gaan betalen als ze binnen een jaar meer dan 12.000 euro aan contant geld opnemen. Het gaat dan om 5 euro per opname plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. Voor studenten ligt de grens al op 6.000 euro.

Bij ING mogen studenten twaalf keer per kalenderjaar een kosteloze geldopname doen, daarna kost het tachtig cent per keer. Het Nibud wil dat het gebruiken van contant geld zoveel mogelijk gratis blijft en dat banken het tempo van hun klanten en de ontwikkelingen van de markt volgen. "Zolang er nog veel klanten zijn die contant geld gebruiken, moet je de klant daar niet voor laten betalen", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Eerder stelde De Nederlandsche Bank (DNB) dat contant geld nog altijd een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Volgens het Nibud geldt dit met name voor mensen die moeite hebben met het digitale betalingsverkeer of er beperkt toegang toe hebben. Het gaat onder andere om een groep van 2,5 miljoen laaggeletterden in de samenleving. Het Nibud vindt daarom dat mensen niet gedwongen moeten worden om digitaal geld te gebruiken, wanneer contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel is.

Het Nibud benadrukt dat contant geld een te grote rol in de samenleving speelt om nu al volledig af te schaffen of te belasten met een gebruikersboete. Zo adviseert het instituut nog steeds om voor noodgevallen vijftig euro contant geld in huis te hebben. Verder biedt contant geld een beschermende werking, omdat mensen niet meer kunnen uitgeven dan ze bij zich hebben. Volgens Vliegenthart is het daarom belangrijk dat banken rekening houden met hun maatschappelijke functie en klanten helpen bij het vertonen van gezond financieel gedrag.