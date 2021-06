Google voorziet toekomstige Chrome-versie van HTTPS-Only Mode

In navolging van andere browsers zal ook Google Chrome van een HTTPS-Only Mode worden voorzien die websites standaard over https laadt. Dat meldt Chromestory op basis van een codeaanpassing van de browser. Wanneer HTTPS-Only Mode staat ingeschakeld, maar de bezochte website geen https ondersteunt, zal Chrome een waarschuwing tonen en dan de site alsnog laden.

HTTPS-Only Mode staat standaard uitgeschakeld. De feature is nu te testen in het Canary channel van Google Chrome. Wanneer de feature, die nog in ontwikkeling is, in definitieve versie van Chrome beschikbaar zal zijn is nog onbekend, maar 9to5Google verwacht dat dit in Chrome 93 of 94 zal zijn. Deze versie staan voor augustus en september gepland. Firefox beschikt al enige tijd over een HTTPS-Only Mode en volgende maand zal een zelfde feature in Microsoft Edge worden doorgevoerd.