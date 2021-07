Bel-me-niet Register opgeheven wegens nieuwe regels voor telemarketing

Het Bel-me-niet Register waar particulieren zich konden inschrijven om ongewenste marketingtelefoontjes te voorkomen is vanwege nieuwe wettelijke regels voor telemarketing per vandaag opgeheven. Persoonsgegevens die in het Bel-me-niet Register stonden, , waaronder tien miljoen telefoonnummers, zijn verwijderd.

Bedrijven, goede doelen en organisaties mogen niet zomaar meer bellen naar particulieren en zzp'ers om bijvoorbeeld een nieuw abonnement, product of dienst te verkopen of om een donatie voor een goed doel op te halen. Er mag alleen nog worden gebeld als er vooraf toestemming is gegeven, er sprake is van een bestaande klantrelatie of dat de persoon in kwestie de afgelopen drie jaar klant was, of de particulier donateur is van het goede doel, een petitie heeft getekend of bij een bijeenkomst aanwezig is geweest.

Organisaties mogen de toestemming om te bellen niet onder druk verkrijgen. Zo is het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes op (internet)formulieren niet toegestaan. Ook moet het net zo makkelijk zijn om toestemming in te trekken als dat iemand toestemming geeft. Daarnaast kunnen natuurlijk personen op elk moment het recht van verzet gebruiken en aangeven niet meer gebeld te willen worden. Dit geldt ook als er een klantrelatie is of eerder toestemming is gegeven.

De maximale periode van drie jaar na het afgelopen van de klantrelatie heeft de sector aan zichzelf opgelegd. Mocht deze zelfregulering niet voldoende werken of de irritatie onder natuurlijke personen over telemarketing neemt nauwelijks af, dan kan het kabinet alsnog een wettelijke termijn bepalen. Verder moet het telefoonnummer van de organisatie zichtbaar zijn. "Anoniem bellen mag niet meer", aldus het ministerie van Economische Zaken.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op naleving van de regels. Organisaties die de fout ingaan kunnen worden gerapporteerd bij de ACM ConsuWijzer. Daarbij ligt de bewijslast bij de bellende partij. Die moet bewijzen dat er is gebeld op grond van toestemming of een klantrelatie en dat er geen sprake is van het gebruik van het recht van verzet. Indien de bellende partij dit niet voldoende kan bewijzen, is deze in overtreding en kan de ACM handhaven en ook boetes opleggen.