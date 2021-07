Nederlandse ontwikkelaar phishingpanels veroordeeld tot drie jaar cel

Een 20-jarige man uit Almelo is wegens het ontwikkelen van phishingpanels door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet de man meewerken aan Hack_Right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen. Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 50.000 euro geëist.

De man werd vorig jaar door de politie aangehouden. Het was voor het eerst dat er in Nederland een ontwikkelaar van phishingpanels werd opgepakt. Via een phishingpanel kunnen criminelen phishingsites opzetten en de gegevens zien die slachtoffers op de phishingsites invoeren. Daar kan vervolgens misbruik van worden gemaakt. Volgens politie en het Openbaar Ministerie speelde de verdachte een belangrijke rol bij het faciliteren van phishingfraude in Nederland. Hij verkocht zijn phishingpanels aan tenminste 49 personen en gaf hen tips en adviezen voor het gebruik van de phishingsoftware.

De man werd in zijn slaapkamer, in de woning van zijn moeder, aangehouden. Zijn computer stond op dat moment aan en was niet vergrendeld, en kon zodoende "live" worden doorzicht, aldus de rechter. Op de computer werden allerlei Telegramberichten aangetroffen, alsmede een actief phishingpanel. Aan de hand van de informatie in deze berichten kon de politie vaststellen dat de phishingpanels aan tenminste 49 personen zijn verkocht. De verdachte wilde zelf geen antwoord geven over hoeveel panels hij heeft verkocht en wat hem dit opleverde.

De verdachte werd voor zijn panels onder andere betaald in bitcoins, die hij weer verkocht. Het geld dat dit opleverde gaf hij uit aan snacks en ander eten, luxe aankopen als merkkleding, uitgaan en een vakantie naar Griekenland. Naast het leveren van de phishingpanels maakte de man hier zelf ook gebruik van. Ook verstuurde hij phishingberichten via sms. Zo gaf hij vorig jaar augustus en september bijna 2700 euro uit aan het versturen van sms-berichten.

Naast het aanbieden en gebruiken van phishingpanels werd de man ook schuldig bevonden aan het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. Tijdens de doorzoeking van de woning werd een geladen pistool onder zijn bureaustoel aangetroffen.

Het OM had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar geëist. De rechter besloot daar vanaf te wijken. "De verdachte is een nog jonge man. Hij is nu 20 jaar oud, ten tijde van de bewezen verklaarde feiten was hij 18 en 19. Hij heeft dus nog een heel leven voor zich en moet de kans krijgen om te resocialiseren en zijn leven een wending ten goede te geven." Daarom kwam de rechter met een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Voorwaarde is wel dat de man meewerkt aan het Hack_Right-traject.