IJslands ijssalon krijgt AVG-boete van 34.000 euro wegens videosurveillance

De IJslandse privacytoezichthouder heeft een IJslands ijssalon een AVG-boete van omgerekend 34.000 euro opgelegd wegens videosurveillance die in strijd met de privacywetgeving is. In het ijssalon zijn vijf beveiligingscamera's aangebracht die zowel personeel als gasten continu filmen. Ook de plek waar het personeel zich omkleedt wordt gefilmd.

Een minderjarige medewerker van het ijssalon klaagde bij de toezichthouder over de videosurveillance, en dat het personeel hier niet over was geïnformeerd en het nergens via bijvoorbeeld borden of stickers werd aangegeven. Daarop startte de toezichthouder een onderzoek waaruit bleek dat het personeel geen acceptabele omgeving had om zich om te kleden die niet werd gefilmd.

Verder bleek dat het personeel inderdaad niet door de werkgever over het cameratoezicht wordt geïnformeerd en de rechten met betrekking tot de AVG. Verder waren er nergens waarschuwingen over de videosurveillance aangebracht en werkte het ijssalon niet volledig mee met het onderzoek van de toezichthouder.

De toezichthouder spreekt van verschillende verzwarende omstandigheden die invloed op de hoogte van de boete hebben Zo zijn de meeste medewerkers die worden gefilmd minderjarig, waarvan de data volgens de AVG speciale bescherming vereist. Werkgevers moeten daarnaast een veilige werkomgeving bieden die voldoet aan de regels van de AVG.

Naast de opgelegde boete is het ijssalon opgedragen om de videosurveillance van de werknemersruimte te stoppen en alle opnames van de betreffende beveiligingscamera te verwijderen. Het bedrijf moet ook procedures aanpassen en implementeren en ervoor zorgen dat medewerkers voldoende informatie over de videosurveillance ontvangen en hun rechten die hier betrekking op hebben.