DIVD: Kaseya gewaarschuwd voor bij aanval gebruikte kwetsbaarheden

Softwarebedrijf Kaseya, waarvan de software bij een grootschalige aanval is misbruikt om klanten van managed serviceproviders met ransomware te infecteren, is gewaarschuwd voor verschillende kwetsbaarheden waarvan de aanvallers nu misbruik maken. Dat stelt het het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) in een blogposting.

Bij de aanval hebben criminelen achter de REvil-ransomware via de Kaseya VSA-software malafide updates verspreid die in werkelijkheid ransomware waren. Managed serviceproviders gebruiken VSA om systemen van hun klanten op afstand te beheren. Door de aanval zijn systemen van deze klanten met ransomware besmet geraakt.

De Nederlandse beveiligingsonderzoeker Wietse Boonstra ontdekte de kwetsbaarheden in de VSA-software van Kaseya, die het CVE-nummer CVE-2021-30116 hebben gekregen. Volgens het DIVD was Kaseya zeer betrokken en wilde het de problemen verhelpen en klanten gepacht krijgen. De aanvallers wisten de kwetsbaarheden echter te misbruiken voordat klanten zelfs in staat waren om een beveiligingsupdate te installeren, aldus het DIVD.

Kaseya meldde op 2 juli dat het de oorzaak van de kwetsbaarheid had gevonden en bezig was om een patch zo snel mogelijk voor klanten beschikbaar te stellen. Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont meldt op Twitter dat er patches voor CVE-2021-30116 in ontwikkeling zijn, alsmede een lokale scanner waarmee kan worden gekeken of de omgeving is gecompromitteerd. Daarnaast hebben negenhonderd Kaseya-klanten een "Compromise Detection Tool" bij het softwarebedrijf aangevraagd om hun servers te controleren.