Help, onze systeembeheerder houdt de wachtwoorden achter tot hij afgekocht is!

Juridische vraag: Bij ons bedrijf wordt de ICT door één persoon gerund. Vanwege een arbeidsconflict zit deze nu ziek thuis, en wij komen erachter dat allerlei wachtwoorden niet centraal bekend zijn zodat we steeds meer problemen krijgen met beheer en continuïteit. We hebben de wachtwoorden gevraagd aan onze zieke medewerker, maar die wil dat onderdeel maken van de schikking/vaststelling ontbinding arbeidsovereenkomst. Wat moeten wij nu doen?

Antwoord: Helaas krijg ik berichten als deze met enige regelmaat, soms gaat het om langdurige ziekte, soms om thuiszitten vanwege pesterijen, soms om een ernstig ongeval. Maar er zijn dus heel veel bedrijven met één iemand die de ICT doet en die als enige de wachtwoorden heeft.

Zoals een wijs HR-adviseur eens tegen me zei, onmisbare mensen moet je meteen ontslaan. Dat is hier denk ik vrij simpel: "ik wil graag de beheer-wachtwoorden en wel nu" is volgens mij een redelijk en normaal dienstbevel om als directeur te geven. Dat weigeren is een grond voor ontslag op staande voet, art. 7:678 lid 2 sub j BW (werkweigering):

Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden … (j) wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;

Ik houd daarbij wel de slag om de arm dat bij ontslagzaken de rechter altijd alle omstandigheden laat meewegen, en dat je dus altijd op zijn minst discussie krijgt over wat een “redelijk bevel” is. Maar gezien deze context (het bedrijf komt piepend en krakend tot stilstand nu) zie ik wel hoe de werknemer mee moet werken.

Natuurlijk zit je met het praktische probleem dat de werknemer kan blijven weigeren ("jullie ontslaan me toch wel") en eventuele dwangsommen voor lief neemt. Of bij wijze van spreken het vliegtuig naar China neemt en niet meer terugkomt. Dit is waarom ik altijd zeg dat je bij digitale data liever een praktische dan een juridische oplossing wilt. Want als die werknemer niet met een geschil ziek thuis zat, maar onder de tram was gekomen, wat had je dán gedaan om de wachtwoorden terug te krijgen?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.