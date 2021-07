Spaanse politie houdt Brit aan voor betrokkenheid bij aanval op Twitter

De Spaanse politie heeft een 22-jarige Britse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de grote aanval op Twitter die vorig jaar plaatsvond. Bij de aanval werden Twitteraccounts van allerlei bedrijven en beroemdheden overgenomen en gebruikt voor een bitcoin-scam. Daarnaast wordt de man verdacht van het kapen van TikTok- en Snapchat-accounts en cyberstalking.

De Brit is door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd wegens het opzettelijk benaderen van een computer zonder autorisatie en het verkrijgen van informatie van een beveiligde computer. Daarnaast moet hij terechtstaan voor afpersing en het versturen van een dreigement. Bij het onderzoek naar de man waren naast de FBI ook de Britse en Spaanse politie betrokken, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Eerder dit jaar werd een Amerikaanse tiener die als het meesterbrein achter de aanval werd gezien veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Bij de aanval die vorig jaar juli plaatsvond kregen aanvallers door middel van een telefonische phishingaanval toegang tot de interne beheertools van Twitter waarmee het mogelijk was om het e-mailadres van accounteigenaren te veranderen en tweefactorauthenticatie uit te schakelen.

Op deze manier konden de aanvallers van tientallen geverifieerde accounts het wachtwoord resetten en zo de accounts overnemen. Het ging om accounts van president Joe Biden, voormalige president Barack Obama, Elon Musk, Kanye West, Bill Gates, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Warren Buffet, Floyd Mayweather, Kim Kardashian, Apple, Uber en andere bedrijven.

In totaal werden via 45 overgenomen Twitteraccounts tweets verstuurd. In deze tweets werd gesteld dat wie een bedrag aan een opgegeven bitcoin-adres overmaakte, het dubbele bedrag zou terugkrijgen. Het ging echter om een scam waarmee de tiener, die op het moment van de aanval 17 jaar was, meer dan 100.000 dollar verdiende. De tiener zal zijn straf in een gevangenis voor jongvolwassenen uitzitten.