Kentekencamera's politie scanden ook gezichten van automobilisten

De politie heeft jarenlang via de kentekencamera's langs de Nederlandse autowegen ook de gezichten van automobilisten gescand, terwijl hiervoor geen wettelijke basis is. Opgeslagen foto's werden onder andere voor opsporingsdoeleinden en strafrechtelijke onderzoeken gebruikt, zo stelt NRC op basis van een intern politiebericht.

Via de Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera's kan de politie automatisch kentekens van voorbijrijdende voertuigen herkennen. In het geval van een hit, bijvoorbeeld bij een openstaande boete, kan de bestuurder door bijvoorbeeld een motoragent worden aangehouden. Van de driehonderd kentekencamera's zijn er 55 die scherpere foto's maken en ook de inzittenden van een voertuig kunnen vastleggen.

Van hoeveel mensen er de afgelopen jaren foto's zijn gemaakt en opgeslagen is onbekend. De 55 camera's maken dagelijks zo'n 350.000 foto's en zijn sinds 2017 in gebruik. Volgens het interne politiebericht zijn ANPR-camera’s bedoeld voor kentekenherkenning en is er meestal geen juridische grondslag om ook personen herkenbaar in beeld te brengen. "De enige juridische grond om gezichten op ANPR-foto’s te gebruiken is een bevel tot stelselmatige observatie." Een zwaar middel dat volgens de politie niet vaak wordt ingezet.

Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie is nu een onderzoek gestart of er een andere wettelijke grondslag nodig is voor het gebruik van de foto's. In afwachting van het onderzoek heeft het OM besloten om de foto's voorlopig niet meer voor "strafrechtelijke doeleinden" te gebruiken. Het OM stelt dat de foto's in een "klein aantal" strafzaken zijn gebruikt.