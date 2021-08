Apple probeert met FAQ zorgen over scannen van afbeeldingen weg te nemen

De plannen van Apple om afbeeldingen van Amerikaanse gebruikers op kindermisbruik te controleren zorgden afgelopen dagen voor felle kritiek van burgerrechtenbewegingen, privacydeskundigen en andere experts. Een open brief waarin Apple werd opgeroepen om van de plannen af te zien is door meer dan zesduizend mensen en tal van organisaties ondertekend.

Het techbedrijf zet de plannen echter door en heeft nu een FAQ gepubliceerd in een poging om de ontstane zorgen bij gebruikers weg te nemen (pdf). In de FAQ claimt Apple dat de technologie alleen voor de detectie van kindermisbruik wordt ingezet en het achterliggende proces zo is ontworpen dat er geen andere afbeeldingen in het systeem "geïnjecteerd" kunnen worden om gebruikers voor andere zaken dan kindermisbruik te rapporteren.

Verder stelt het techbedrijf dat er voor het doen van een melding eerst een menselijke controle plaatsvindt en het scannen geen inbreuk op de end-to-end encryptie van iMessage maakt. Amerikaanse Burgerrechtenbewegingen zoals de EFF hadden gezegd dat Apple met de scanfeature een backdoor aan iCloud Photos en iMessage toevoegt. Wat betreft het scannen van afbeeldingen bij iMessage schrijft Apple dat er via de feature geen informatie met onder andere opsporingsdiensten wordt gedeeld.

Apple gaat de feature dit jaar doorvoeren via updates voor iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en macOS Monterey.