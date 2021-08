Opnieuw Kamervragen over gebruik nepaccounts op social media door gemeenten

Opnieuw zijn erin de Tweede Kamer vragen aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gesteld over het gebruik van nepaccounts op social media door gemeenten. Die gebruiken de accounts voor het monitoren van burgers, zo blijkt uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Eerder stelde de SP al twee keer vragen aan Ollongren over het onderwerp. Nu is het Kamerlid Van Haga van Groep Van Haga. "Klopt het dat het spioneren met onder meer nepaccounts illegaal is en gemeenten flinke boetes -opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens- kan opleveren?", vraagt hij. Ook wil Van Haga weten of de minister het ermee eens is dat het volgen van burgers op social media een taak is van de politie en niet van gemeenteambtenaren.

Eerder bleek dat onder andere de gemeente Delft nepaccounts inzet. "Bent u bekend met het feit dat privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens de Delftse situatie zorgelijk noemt vanwege het gegeven dat gemeenten en overheden mensen absoluut niet zomaar mogen volgen? Zo ja, hoe gaat u een einde maken aan deze illegale spionagepraktijken bij gemeenten?", wil Van Haga weten.

Op vragen van de SP meldde Ollongren dat ze met een richtlijn zal komen voor het "AVG-proof" monitoren van burgers op internet. Het Kamerlid wil weten wanneer dit protocol beschikbaar komt. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).