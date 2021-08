Microsoft adviseert installeren van beveiligingsupdates binnen 48 uur

Veel aanvallen met ransomware en andere vormen van malware zijn niet complex en maken gebruik van tools en exploits die al jaren bekend zijn, wat aantoont dat organisaties hun basale beveiligingsmaatregelen op orde moeten hebben en houden, zo stelt Microsoft. Eén van die maatregelen is het sneller installeren van beveiligingsupdates.

Volgens Microsoft zal volledige "patch coverage" binnen 48 uur de cybersecurity van een organisatie merkbaar verbeteren. Daarbij wordt aangeraden om servers zo snel mogelijk te patchen, met een focus op de belangrijkste systemen, zoals domeincontrollers. Naast updates voor besturingssystemen moeten ook de applicaties niet worden vergeten. "Het patchen van applicaties is net zo belangrijk", aldus het techbedrijf.

Daarnaast moet de blootstelling vanaf het internet worden beperkt, bijvoorbeeld via firewalls of het gebruik een vpn-verbinding die alleen via tweefactorauthenticatie werkt. Een ander bekend advies is het verminderen van het aantal gebruikers met bijvoorbeeld adminprivileges en andere hoge rechten. Om het aanvallen van systeembeheerders lastiger te maken kunnen organisaties ervoor kiezen om hen uit te rusten met aparte, extra beveiligde apparaten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Afsluitend wordt aangeraden om oude legacy systemen te vervangen en logbestanden te analyseren. "Als je het lastiger dan gemiddeld kan maken, zullen aanvallers met weinig vaardigheden vaak snel opgeven en een volgend doelwit zoeken. Een focus op de basismaatregelen draagt bij aan het beschermen van de meeste mkb-bedrijven", zegt Alan Johnstone van Microsoft.