DNB: cryptobeurs Binance biedt illegaal diensten aan in Nederland

Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, is illegaal in Nederland actief, zo waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag. Volgens de toezichthouder biedt de cryptobeurs zonder wettelijk verplichte registratie bij De Nederlandsche Bank cryptodiensten in Nederland aan.

"Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en illegaal: (1) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en (2) bewaarportemonnees aanbiedt", aldus DNB op de eigen website. De toezichthouder stelt dat klanten hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

Of er verder stappen vanuit De Nederlandsche Bank zullen volgen is nog onbekend. DNB meldt op de eigen website dat het handhavend kan optreden tegen illegale dienstverleners. "Denk aan het opleggen van een last onder dwangsom of een boete. Ook kan DNB aangifte doen bij het OM, dat vervolgens strafrechtelijk kan handhaven."

Eerder uitte ook de Britse toezichthouder al kritiek op Binance. De cryptobeurs meldde vorige maand dat het zich bij lokale toezichthouders wil gaan registreren, aldus het Financieele Dagblad.