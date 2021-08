Mag een internetprovider klanten zonder toestemming scannen op een bekende kwetsbaarheid?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Wij zijn een ISP die honderden bedrijven heeft ontsloten. We weten van een kwetsbaarheid in Exchange die we kunnen scannen en detecteren. Mogen wij onze eigen klanten nu hierop scannen, ondanks dat ze geen toestemming hebben gegeven en bij ons geen dienst van softwarebeheer afnemen?

Antwoord: Ik heb al een aantal keer gepubliceerd over scannen op veiligheidslekken, waarbij dan het hele internet wordt gescand. Je zou zeggen dat dat dus ook moet kunnen voor het kleinere deel van internet dat jouw klant is. Zeker als het gaat om actuele lekken zoals (denk ik) de recente ProxyShell-lekken.

Toch zou ik het afraden om als internettoegangsprovider of hostingprovider ongevraagd en zonder overleg je klanten te scannen. Je zit namelijk in een iets andere positie dan een partij die internet scant vanuit de motivatie het publiek te willen waarschuwen. Je hebt een contractuele relatie met die klanten, en dat brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee.

Anders gezegd: je hebt een zorgplicht naar je klanten toe, en dat betekent extra zorgvuldigheid in hoe je met hun systemen omgaat. Ook hoort daarbij dat je vertrouwelijkheid in acht neemt en extra oplet dat je niets stukmaakt.

Tegelijk kan ik me voorstellen dat je juist bij gaten met grote impact expliciet wél wil handelen. Dat kun je vanuit diezelfde zorgplicht juist heel goed rechtvaardigen. En als je als provider kwalificeert als een "aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst" (wat de term ISP impliceert) dan moet je zelfs vanuit de wet (art. 11.2 Telecomwet) zorgen voor een goede beveiliging van je netwerk. Dat is natuurlijk dan afhankelijk van de beveiliging van je klanten, dus meekijken of waarschuwen is dan zelfs met enige goede wil je wettelijke plicht te noemen.

Alleen: voor mij blijft overeind staan dat je dit moet aankondigen, en ik denk zelfs ook laten accorderen. Dat kun je natuurlijk prima automatiseren, denk aan een regeling in je algemene voorwaarden met wat uitleg in de SLA (of op je site, zoals in de FAQ) en een bezwaarmogelijkheid voor klanten die hier niet op zitten te wachten.

Wel zou ik dan eerst de vraag beantwoord willen wat je zou doen met de scanresultaten. Ga je dat gewoon naar het contactadres van de klant mailen? En wat doe je dan als die niet reageert (of hooguit "eh, oké bedankt") en de kwetsbaarheid blijft bestaan? Je kunt namelijk klanten niet gaan afsluiten als ze een kwetsbaar systeem hebben, tenzij je daar héle duidelijke afspraken over hebt. Of ga je de klant aanbieden het voor ze te repareren? Dat zullen ze niet willen, dan hadden ze wel een supportcontract afgenomen.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.