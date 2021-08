Amerikaanse overheid wil gebruik van gezichtsherkenning uitbreiden

Hoewel gezichtsherkenning een gevoel onderwerp is, lieten tien overheidsinstanties weten dat ze in 2023 het gebruik ervan willen uitbreiden.

@redactie: Er staat een kleine stijlfout in de tekst:Dat moet denk ik één van onderstaande opties zijn:1) Hoewel gezichtsherkenning een gevoelsonderwerp is, lieten tien overheidsinstanties weten dat ze in 2023 het gebruik ervan willen uitbreiden.2) Hoewel gezichtsherkenning een gevoelig onderwerp is, lieten tien overheidsinstanties weten dat ze in 2023 het gebruik ervan willen uitbreiden.