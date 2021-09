Rechtszaak tegen Apple over privacyschending door Siri gaat door

Een rechtszaak tegen Apple in de Verenigde Staten over privacyschendingen door spraakassistent Siri gaat door, zo heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens de klagers nam Siri geregeld privégesprekken op doordat de spraakassistent onbedoeld werd geactiveerd. Apple zou deze gesprekken met derde partijen hebben gedeeld, waaronder adverteerders.

De spraakassistent zou alleen bij bijvoorbeeld "Hey, Siri" moeten worden geactiveerd. Klagers stellen echter dat Siri ook zonder het activatiewoord actief werd en opnames maakte. Zo claimt één Siri-gebruiker dat hij na een privégesprek met zijn arts over een bepaalde behandeling gerichte advertenties voor deze behandeling ontving. Twee andere gebruikers claimen dat hun gesprek over sportschoenen, zonnebrillen en een restaurantketen ervoor zorgde dat ze hiervoor reclame te zien kregen.

Apple had een Amerikaanse rechter gevraagd om de massaclaim te verwerpen, maar de rechter bepaalde dat de klagers mogen bewijzen dat Siri door onbedoelde activaties geregeld privégesprekken opnam en dat Apple die opnames met derden deelde. Daarmee zou Apple de Amerikaanse afluisterwetgeving hebben overtreden, alsmede de privacywetgeving van Californië, meldt Reuters.

Tegenover The Washington Post ontkent Apple de aantijgingen en zegt zich hier tegen te zullen verdedigen. "Standaard slaan we geen audio-opnames op en maken het eenvoudig om je privacyinstellingen te beheren", aldus een woordvoerder van het techbedrijf. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU is de rechtszaak een teken dat mensen gaan beseffen hoeveel informatie spraaktechnologie verzamelt. "Deze rechtszaak laat zien dat mensen eindelijk beseffen dat Siri niet voor ons werkt, maar voor Apple", aldus Nicole Ozer van de ACLU.