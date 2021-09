Waarom is het gebruik van een wifi-wachtwoord voor een ander doel computervredebreuk?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Een 51-jarige man die als schoonmaker een verborgen camera plaatste en die koppelde met het wifi-netwerk van zijn slachtoffer heeft zich onder andere schuldig gemaakt aan computervredebreuk, meldde Security.nl onlangs. Maar hij had het wachtwoord gekregen van het slachtoffer (voor muziek onder het werk). Ik snap de verdere veroordelingen maar hoezo computervredebreuk?

Antwoord: De rechtbank Amsterdam veroordeelde de man eind augustus tot 10 maanden cel (4 voorwaardelijk) voor binnendringen op het netwerk van het slachtoffer, plus met een verborgen camera intieme beelden maken in de slaapkamer. Wederrechtelijk binnendringen in iemands netwerk is sinds een jaar of tien computervredebreuk (voor die tijd was er nog wel eens discussie of een netwerk een "geautomatiseerd werk" is in de zin van de wet).

De verborgen camera was aan het wifi-netwerk van het huis gekoppeld; de man had het wachtwoord gekregen zodat hij tijdens het werk naar muziek kon luisteren. Je zou dus zeggen dat hij legaal op het netwerk mocht zijn, maar dat ligt in Nederland subtieler:

Nu verdachte het wifi-wachtwoord heeft gebruikt met een ander doel dan waarvoor deze aan hem was verstrekt is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk wederrechtelijk is binnengedrongen in een geautomatiseerd werk (de router dan wel het wifi-netwerk), door middel van een valse sleutel.

In Nederland kijken we namelijk naar het doel van je geautoriseerd gebruik. In 2019 hadden we bijvoorbeeld wijkagent Jan die mensen natrok, wat de grenzen van zijn autorisatie ver te buiten ging en daarom computervredebreuk opleverde. In een oudere zaak werd het aanbieden van vervalste opdrachten aan een bank géén computervredebreuk genoemd: de aanbieder was bevoegd om opdrachten aan te bieden, en dat die inhoudelijk vals waren, is dan niet meer relevant.

Het wil dus niet zeggen dat wanneer je autorisatie tot X hebt, dat dan ieder gebruik dat de letter van X te buiten gaat, automatisch computervredebreuk is. Had de man het wifi-wachtwoord gebruikt om ook te kunnen internetten (even Buienradar bekijken of googelen hoe je balpen van een houten tafel krijgt) dan zou ik er zeer veel moeite mee hebben gehad als dat computervredebreuk zou opleveren.

Hier zou ik het ook zeker wel "vér te buiten" vinden gaan, de sprong van "mag ik muziek luisteren via je netwerk" naar stiekem een ip-camera via dat netwerk laten werken die met een bewegingssensor geactiveerd wordt is hoe dan ook te groot.

