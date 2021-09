Overheid informeert individuele bedrijven proactief over cyberdreigingen

Het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken gaat vanaf vandaag individuele bedrijven proactief informeren over cyberdreigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbaarheden in de software waar het bedrijf in kwestie gebruik van maakt of andere acute beveiligingslekken.

Het DTC kan dit in eerste instantie nog op beperkte schaal doen bij ernstige dreigingen. Op de langere termijn wil de organisatie een systeem ontwikkelen dat dreigingsinformatie aan grotere groepen bedrijven kan koppelen. De dreigingsinformatie waarover het DTC beschikt is onder andere afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en richt zich op het niet-vitale bedrijfsleven.

Het Digital Trust Cente is door het NCSC en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) aangewezen als organisatie die objectief kenbaar tot taak (OKTT) heeft om andere organisaties te informeren over digitale dreigingen en incidenten. Daarmee wordt het voor het NCSC mogelijk om specifieke informatie met het DTC te delen.

Mede op basis van deze informatie zal het DTC betrokken bedrijven waarschuwen over ernstige dreigingen, zodat deze maatregelen kunnen nemen om de schade te voorkomen of te beperken. Het DTC kan bijvoorbeeld adviseren om beveiligingsupdates te installeren, wachtwoorden aan te passen of een it-specialist in te schakelen.

Pilotprogramma

Het DTC start dit najaar ook een nieuwe pilot om al gericht dreigingsinformatie te delen met veertig bedrijven die zich vooraf bij dit pilotprogramma hebben aangemeld. Deelnemers geven hun gegevens zoals ip-adressen en domeinnamen door aan het DTC. Deze worden vervolgens doorlopend vergeleken met de bij het DTC bekende dreigingsinformatie. Op de langere termijn wil de organisatie naar een systeem dat dreigingsgegevens (geautomatiseerd) koppelt aan gegevens van bedrijven die zich hebben aangemeld.

"Als DTC zetten we ons in om de bij de overheid beschikbare dreigingsinformatie op tijd met de bedrijven te delen die hiermee aan de slag moeten. Het blijft daarnaast van groot belang dat bedrijven voldoende preventieve maatregelen nemen, ook hierover adviseert het DTC. Digitale weerbaarheid is en blijft een eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf, maar de overheid wil hier wel bij helpen", zegt Michel Verhagen van het DTC.