Ransomware-aanval op Marketron raakt duizenden mediabedrijven

Een ransomware-aanval op zakelijke softwareleverancier Marketron heeft duizenden media- en omroepbedrijven geraakt. Marketron biedt advertentieoplossingen waardoor bedrijven aan bezoekers en verkeer op hun website kunnen verdienen. Naar eigen zeggen heeft Marketron zesduizend media- en omroepbedrijven wereldwijd als klant die dagelijks van de diensten van het bedrijf gebruikmaken.

Alleen op de Amerikaanse markt zouden deze oplossingen vijf miljard dollar aan advertentie-inkomsten verwerken, afkomstig van meer dan één miljoen adverteerders. In een e-mail aan klanten laat Marketron weten dat het slachtoffer van de BlackMatter-ransomwaregroep is. Deze criminelen zitten ook achter de aanval op de Amerikaanse landbouwcoöperatie New Cooperative.

Door de aanval zijn alle Marketron-klanten getroffen, stelt ceo Jim Howard in de e-mail. Op het moment van schrijven zijn nog meerdere producten en diensten van Marketron offline, waaronder het adverteerders- en trafficportaal. Ook de diensten voor alle klanten die hun traffic door Marketron laten beheren zijn getroffen, zo laat de statuspagina zien. Wanneer de diensten weer online zijn is onbekend. Marketron zegt bezig te zijn met het herstellen van de getroffen systemen. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen wisten te krijgen is onbekend.