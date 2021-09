Nederland spreekt Rusland niet aan op ransomware-aanvallen door criminelen

Nederland zal Rusland niet aanspreken op ransomware-aanvallen die cybercriminelen in het land uitvoeren. Dat liet de inmiddels opgestapte demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken weten tijdens een overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Dit overleg vond in juli plaats, maar het verslag is vorige week openbaar geworden.

Tijdens het overleg kwam ook het onderwerp ransomware ter sprake. "Wat kunnen we nog meer doen ten opzichte van een land als Rusland, wanneer we zien dat binnen dat land een private partij cyberaanvallen uitvoert? Recent hebben we de vele ransomware- aanvallen, ook richting Nederlandse doelen, gezien. Helaas is het risico groot dat deze in de zomer weer zullen plaatsvinden. Laten we er alsjeblieft op anticiperen door tegenmaatregelen voor te bereiden", liet VVD-Kamerlid Brekelmans weten.

Later in het overleg merkt Brekelmans op dat de ransomware-aanvallen door private partijen worden uitgevoerd, wat de situatie volgens het Kamerlid ingewikkeld maakt. "Het is natuurlijk moeilijk om Rusland aan te spreken op wat een private hackersgroep doet, maar dit is wel de realiteit waarmee we te maken hebben. Misschien doet Rusland het op deze manier wel heel slim. Daarom de vraag aan de minister welke tegenmaatregelen we hierbij kunnen treffen."

Rusland aanspreken ziet Kaag echter niet zitten. "Wij spreken geen landen aan als het gaat om activiteiten vanuit zogenaamde private actoren. Dit is natuurlijk een ontzettend probleem", laat ze in haar antwoord weten. "Cybersecurity blijft een prioriteit. Ik denk dat dit ook voor het volgende kabinet een belangrijk thema is op het gebied van criminaliteit en staatsveiligheid. Het is natuurlijk belangrijk om aanvallen te kunnen tegenhouden en, sterker nog, te kunnen voorkomen. Ik denk dat dit ook een investering vraagt."

Onlangs liet de Amerikaanse president Biden tegenover de Russische president Poetin weten dat de VS Rusland verantwoordelijk zal houden niet alleen voor wat de regering doet, maar ook voor de houding die ervoor zorgt dat ransomwaregroepen op Russisch grondgebied aanvallen tegen de VS en Amerikaanse vitale infrastructuur kunnen uitvoeren.

"Ik heb hem duidelijk gemaakt dat de VS verwacht wanneer een ransomware-aanval vanaf zijn grondgebied afkomstig is, ook al is het niet gesponsord door de staat, we verwachten dat hij actie onderneemt als we ze genoeg informatie geven over wie het is", aldus Biden in een reactie na afloop van een gesprek met Poetin.