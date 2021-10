VS roept systeembeheerders op om Apache-lek meteen te patchen

De Amerikaanse overheid heeft systeembeheerders opgeroepen om een kwetsbaarheid in Apache HTTP Server meteen te patchen en niet te wachten tot na het weekend. Via het beveiligingslek in Apache 2.4.49 en 2.4.50 kan een aanvaller in het ergste geval kwetsbare webservers op afstand overnemen.

Internetbedrijf Cloudflare heeft naar eigen zeggen sinds 5 oktober een sterke toename gezien van pogingen om kwetsbare servers te vinden en exploiteren. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security meldt ook dat aanvallers naar kwetsbare systemen zoeken en dat dit naar verwachting zal toenemen, wat uiteindelijk tot exploitatie van webservers zal leiden.

"Er lijken verschillende groepen aanvallers misbruik van dit beveiligingslek te maken", zegt Nick Biasini van Cisco. "Sommige zijn slechts scanners die naar kwetsbare hosts zoeken. Andere gaan door grote lijsten domeinen heen met verschillende generieke HTTP-scans die deze kwetsbaarheid gebruiken. En er is een andere groep die op een veel lager volume opereert en zeer geïnteresseerd is in dit specifieke beveiligingslek."

Het CISA roept organisaties op om de kwetsbaarheid meteen te patchen als dat nog niet is gedaan. "Dit kan niet wachten tot na het vakantieweekend", aldus de overheidsinstantie. Volgens internetbedrijf Netcraft draait 26 procent van alle websites op internet op Apache HTTP Server. Eerder deze week kwam de Apache Software Foundation met een beveiligingsupdate voor een actief aangevallen zerodaylek in Apache 2.4.49. Versie 2.4.50 bleek onvolledig en de kwetsbaarheid niet helemaal te verhelpen, waarop gisteren Apache 2.4.51 is uitgebracht.