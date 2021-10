Amerikaanse staat dreigt met juridische stappen tegen journalist die datalek meldde

De Amerikaanse staat Missouri dreigt met juridische stappen tegen een journalist die een beveiligingslek in de website van het ministerie van Onderwijs ontdekte waardoor de social-securitynummers en andere gevoelige informatie van meer dan honderdduizend leraren voor iedereen op internet toegankelijk waren.

Via de website is het mogelijk om op leraren te zoeken en hun diploma's en referenties te bekijken. De social-securitynummers en andere gegevens waren niet op de betreffende pagina's direct zichtbaar, maar stonden wel in de html-broncode. Een verslaggever van de St. Louis Post-Dispatch, tevens webontwikkelaar, ontdekte en meldde de kwetsbaarheid aan het ministerie, waarna de zoektool werd uitgeschakeld en de code aangepast. Vervolgens publiceerde de journalist, die in totaal drie social-securitynummers had bekeken, het verhaal over het datalek.

Gouverneur Mike Parson was echter niet over de werkwijze van de journalist te spreken en kondigde een onderzoek aan en dreigde met juridische stappen. "Dit is een ernstige zaak. De staat zal iedereen voor het gerecht brengen die ons systeem hackt", aldus Parson op Twitter. "Een hacker is iemand die ongeautoriseerde toegang tot informatie of content krijgt. Dit individu had geen toestemming om te doen wat hij deed. Hij had geen toestemming om de code te converteren en decoderen."

Afsluitend meldt de Gouverneur dat de staat niet zal rusten totdat de intenties van de journalist duidelijk zijn en waarom hij het op leraren uit Missouri had voorzien. De advocaat van de Post-Dispatch stelt dat de overheid de eigen fouten probeert te verbloemen door van "hacking" te spreken. De overheid van Missouri laat in een verklaring weten dat het alle gedupeerde leraren over het datalek zal informeren.