Minister maakt end-to-end encryptie niet verplicht voor versturen medische data

Het gebruik van end-to-end encryptie bij het uitwisselen van digitale gegevens in zorg wordt niet wettelijk verplicht, zo heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. De minister reageerde op vragen over het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Zorgverleners zullen straks medische gegevens verplicht elektronisch moeten uitwisselen.

De Partij voor de Dieren (PvdD) wilde van De Jonge weten of de regering end-to-end encryptie gaat vastleggen in deze wet en verplicht stelt voor het versturen van medische gegevens. "Gezien de systematiek van dit wetsvoorstel wordt end-to-end encryptie niet in het wetsvoorstel zelf verplicht gesteld", reageert de minister. Hij merkt op dat een dergelijke verplichting in de NEN-norm voor gegevensuitwisseling kan worden opgenomen en uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld welke algoritmen en sleutellengtes moeten worden gebruikt.

De SP vroeg De Jonge hoe te garanderen is dat patiëntgegevens veilig elektronisch gedeeld kunnen worden, zonder dat er een risico is op datalekken. Volgens de minister zijn zorgaanbieders primair zelf verantwoordelijk voor de eigen informatiebeveiliging. Daarbij moeten zorgaanbieders aan de NEN 7510 en aanverwante normen voldoen, gaat De Jonge verder, die toevoegt dat datalekken nooit helemaal zijn te voorkomen. "Ik zet me in op het verkleinen van de risico’s en impact ervan door te zorgen voor meer bewustwording, voor meer kennis en voor snelle hulp als er toch iets gebeurt." Het is nog onbekend wanneer de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gaat stemmen.