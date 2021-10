Brief Stedin over boete bij weigering van slimme meter onjuist

Een brief van netbeheerder Stedin waarin wordt gesteld dat de geadresseerde wettelijk verplicht is een slimme meter te accepteren en anders een boete van 500 euro krijgt is onjuist, zo laten het Agentschap Telecom en Stedin zelf weten. Volgens de brief krijgt de ontvanger een nieuwe, geschikte energiemeter aangeboden. Dit vanwege de drukte op het energienet en het belangrijk is dat netbeheerders kunnen zien waar het druk wordt.

"U bent wettelijk verplicht om deze te accepteren. Als u dat niet doet, bent u in overtreding van de wet", aldus de brief. Daarin wordt ook verwezen naar het Agentschap Telecom voor meer informatie over de last onder dwangsom. "De brief stelt dat wie geen nieuwe energiemeter laat plaatsen een last onder dwangsom van € 500,- krijgt. Stedin heeft al laten weten dat deze informatie niet juist is", laat de toezichthouder op de eigen website weten.

Stedin meldt op de eigen website dat het niet verplicht is om een slimme meter te nemen. Verschillende mensen die de brief ontvingen klagen hierover op Twitter. "Helaas maken ook de beste en slimste mensen ook weleens een fout. Er worden geen kosten in rekening gebracht als een klant de Slimme Meter weigert", reageert Stedin daarop.