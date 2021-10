Apple staat apps toe om contactgegevens aan gebruikers te vragen

Apple heeft een toevoeging aan de regels voor apps in de App Store toegevoegd, waardoor die nu ook om contactgegevens zoals naam en e-mailadres van gebruikers mogen vragen. Het vragen om deze informatie is alleen toegestaan als het verzoek optioneel voor gebruikers is en features en diensten niet afhankelijk zijn van het verstrekken van de gegevens. Verder moet het vragen en verwerken van de contactgegevens aan andere bepalingen van de richtlijnen voldoen, waaronder het beperken van het verzamelen van informatie afkomstig van kinderen.

Apple heeft daarnaast een regel verwijderd die het ontwikkelaars verbood om informatie die binnen de app was verkregen te gebruiken om gebruikers buiten de app te benaderen over andere betaalmethodes dan in-app-aankopen. Het ging dan bijvoorbeeld om het versturen van e-mails over andere betaalmethodes nadat gebruikers binnen de app een account hadden aangemaakt. Deze aanpassing volgt nadat Apple een schikking met verschillende app-ontwikkelaars had gesloten. In tegenstelling tot in-app-aankopen ontvangt Apple bij betalingen buiten de app om geen commissie.