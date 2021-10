Artsen bezorgd over wet die politie dna laat gebruiken zonder toestemming patiënt

Artsen maken zich zorgen over een wetsvoorstel dat politie en justitie toestaat om zonder toestemming van een patiënt zijn dna te gebruiken. De Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal stelt voorwaarden waaronder het mogelijk is om lichaamsmateriaal in te zetten voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van medicijnen. Voorbeelden van lichaamsmateriaal zijn bind- en spierweefsel, bloed en speeksel.

De wet heeft als uitgangspunt dat een donor, of diens nabestaande, vrijwillig en actief toestemming moet geven voor het nader gebruik van het lichaamsmateriaal. Daarnaast moet de wet ervoor zorgen dat beheerders van lichaamsmateriaal, zoals ziekenhuizen, klinieken en laboratoria, donoren of beslissingsbevoegden van adequate informatie voorzien en correct omgaan met het lichaamsmateriaal.

Artsenfederatie KNMG maakt zich echter zorgen over het wetsvoorstel. Dat biedt namelijk de mogelijkheid voor justitie en politie om in specifieke gevallen zonder toestemming van de patiënt lichaamsmateriaal te mogen gebruiken. Het wetsvoorstel heeft als hoofdregels dat patiënten toestemming moeten geven voor het gebruik van bewaard lichaamsmateriaal. Voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten is een uitzondering opgenomen.

Hierdoor mag het Openbaar Ministerie onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van een patiënt reeds afgenomen lichaamsmateriaal in beslag nemen. Volgens de KNMG heeft dit gevolgen voor de bescherming van het lichaamsmateriaal van iedere patiënt. "Wij vinden het belangrijk dat patiënten zich veilig voelen in de zorg en dat er goed wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan. Daarom willen wij voorkomen dat patiënten straks de zorg niet meer vertrouwen en minder bereid zijn om lichaamsmateriaal af te staan en te laten bewaren."

De zorg van de artsen wordt gedeeld door Vincent Böhre, directeur van Privacy First. Hij laat tegenover BNR weten dat het gevaar bestaat dat de wet tot een centrale dna-database zal leiden. De artsenfederatie heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid gevraagd om de uitzondering uit het wetsvoorstel te halen. Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt is nog niet bekend.