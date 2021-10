Zuckerberg: privacymaatregelen Apple raken omzet Facebook

De privacymaatregelen die Apple eerder dit jaar voor iOS doorvoerde, en gebruikers de optie geven of ze third-party tracking binnen de apps die ze gebruiken willen toestaan, raken de omzet van Facebook, zo heeft oprichter en ceo Mark Zuckerberg tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten. De omzet voor het derde kwartaal bedroeg uiteindelijk 29 miljard dollar, terwijl analisten met bijna 29,6 miljard dollar rekening hielden, laat CNBC weten. De advertentie-inkomsten bedroegen 28,3 miljard dollar, een daling ten opzichte van het tweede kwartaal toen het nog om 28,6 miljard dollar ging.

Door AppTrackingTransparency moeten apps gebruikers om toestemming vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken. Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan. Met de lancering van iOS 14.5 moeten gebruikers toestemming geven voordat adverteerders de IDFA kunnen gebruiken.

"Zoals verwacht kreeg de omzet dit kwartaal met tegenwind te maken, onder andere door aanpassingen van Apple die niet alleen onze business raken, maar miljoenen kleine bedrijven in een al lastige economische tijd voor hen", aldus Zuckerberg. Hij stelde dat de door Apple doorgevoerde aanpassingen e-commerce en klantenacquisitie op het web minder effectief maken. De Facebook-ceo verwacht dan ook veel van oplossingen waardoor bedrijven direct vanuit de verschillende Facebook-apps producten kunnen gaan aanbieden.

Chief Operating Officer Sheryl Sandberg voegde toe dat Apples aanpassingen niet alleen Facebook en kleine bedrijven raken, maar Apples eigen advertentiediensten bevorderen. Op de vraag hoe groot de impact van de aanpassingen op de omzet was stelde Chief Financial Officer David Wehner dat het om de "grootste factor" ging. Het was het eerste volledige kwartaal met de aanpassingen, meldt Seeking Alpha. Ook voor het vierde kwartaal houdt Facebook rekening met de gevolgen van Apples privacymaatregelen.