Grote toeleverancier auto-industrie stuurt personeel naar huis wegens cyberaanval

De Eberspacher Group, een grote toeleverancier van de auto-industrie die vorig jaar een omzet van 4,9 miljard euro had, heeft personeel wegens een cyberaanval naar huis gestuurd. Het bedrijf telt zo'n tienduizend medewerkers die onder andere in tachtig fabrieken in 28 landen actief zijn. Eberspacher bouwt onder andere airconditionings-, verwarmings- en uitlaatsystemen voor alle grote autofabrikanten.

Op de eigen website meldt de Eberspacher Group dat het doelwit van een "georganiseerde cyberaanval" is geworden waardoor de it-infrastructuur is verstoord. Verder stelt de toeleverancier dat het maatregelen heeft genomen om de aanval tegen te gaan, maar wat die inhouden is onbekend. Er wordt inmiddels gewerkt aan het herstel van de bedrijfsvoering.

Vanwege de aanval zijn verschillende shifts in de fabrieken geschrapt en personeel naar huis gestuurd, zo laten Duitse en Zweedse media weten. Ook zou het bedrijf door de aanval telefonisch onbereikbaar zijn. Via Twitter meldt Eberspacher dat EasyStart, waarmee autobezitters de verwarming in de auto op afstand kunnen inschakelen, weer online is.

Verdere details over de aanval zijn niet gegeven, hoewel sommige beveiligingsonderzoekers vermoeden dat het om ransomware gaat. Een woordvoerder van het Duitse openbaar ministerie laat aan persbureau DPA weten dat er een onderzoek is ingesteld naar mogelijke computersabotage en een poging tot afpersing.