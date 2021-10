Microsoft ontdekt kwetsbaarheid in macOS die installatie rootkit mogelijk maakt

Microsoft heeft een kwetsbaarheid in macOS ontdekt waardoor een beveiligingsmaatregel van het besturingssysteem is te omzeilen en een aanvaller bijvoorbeeld een rootkit kan installeren. Apple bracht op 25 oktober updates voor het beveiligingslek uit, dat wordt aangeduid als CVE-2021-30892. Details over de kwetsbaarheid zijn nu door Microsoft openbaar gemaakt.

Het beveiligingslek maakt het mogelijk voor een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft, bijvoorbeeld via een malafide applicatie, om de System Integrity Protection (SIP) van macOS te omzeilen en zo beveiligde delen van het file system aan te passen. SIP is een technologie die voorkomt dat een rootgebruiker acties kan uitvoeren die de systeemintegriteit aantasten. Verschillende processen zijn hier echter van uitgezonderd.

Bij het onderzoeken van deze uitgezonderde processen ontdekte Microsoft een kwetsbaarheid. Het beveiligingslek is aanwezig in de manier waarop door Apple gesigneerde packages met post-install scripts worden geïnstalleerd. Een aanvaller zou een speciaal geprepareerd bestand kunnen maken dat het installatieproces kaapt en zo de SIP-beperkingen kan omzeilen. Vervolgens zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld een rootkit te installeren, systeembestanden te overschrijven of persistent niet te detecteren malware te installeren, aldus Microsoft.

Onderzoeker Jonathan Bar Or beschrijft hoe bij de installatie van een door een Apple gesigneerde package (.pkg-bestand) system_installd wordt aangeroepen. Wanneer het package een post-install script bevat wordt die via een standaard shell (zsh) door system_installd uitgevoerd. Wanneer deze shell start zoekt het naar het bestand /etc/zshenv en zal, indien aanwezig, commando's van dit bestand automatisch uitvoeren, ook in de niet-interactieve mode.

Een aanvaller zou hier misbruik van kunnen maken door een malafide /etc/zshenv bestand aan te maken en dan te wachten totdat system_installd de standaard shell aanroept, waarna er willekeurige operaties op het systeem zijn uit te voeren. Daarnaast is de kwetsbaarheid te gebruiken om rootrechten op het systeem te krijgen.