Internationale politieoperatie tegen vermeende ransomwarecriminelen

Bij een internationale politieoperatie waar ook de Nederlandse politie aan deelnam zijn twaalf vermeende ransomwarecriminelen geïdentificeerd en hun woningen doorzocht. De verdachten zouden onder andere gebruik hebben gemaakt van de LockerGoga-, MegaCortex- en Dharma-ransomware, zo laten de politie en Europol weten. Naar verluidt zouden de verdachten verantwoordelijk zijn voor achttienhonderd slachtoffers in 71 landen, waaronder de vitale infrastructuur.

Volgens Europol hadden de verdachten elk een eigen rol binnen de criminele organisatie. Zo hielden sommigen zich bezig met het binnendringen van organisaties door middel van bruteforce-aanvallen, SQL-injection, gestolen inloggegevens en phishingmails met malafide bijlagen. Zodra er toegang tot het netwerk van een organisatie was verkregen hielden anderen zich weer bezig met het uitrollen van malware zoals Trickbot en het verkrijgen van verdere toegang.

Soms zouden de verdachten maandenlang in een netwerk aanwezig zijn geweest voordat ze uiteindelijk de ransomware uitrolden. Een aantal van de verdachten wordt verantwoordelijk gehouden voor het witwassen van losgeldbetalingen. "Het buitgemaakte geld werd vaak geïnvesteerd in de aanschaf van middelen voor een volgende ransomware-aanval", aldus de politie.

Tijdens politieoperatie werden bij doorzoekingen in Oekraïne en Zwitserland meer dan 52.000 dollar in contanten in beslag genomen, alsmede vijf luxe voertuigen en dure horloges. Verder zijn gegevensdragers als telefoons en laptops in beslag genomen. Bij een eerste onderzoek zijn hierop sporen gevonden die duiden op het verspreiden van de ransomware en de criminele infrastructuur achter die verspreiding. Ook zijn sporen aangetroffen die kunnen leiden naar het verdiende criminele vermogen van de verdachten.