Politie waarschuwde besmette bedrijven voor aankomende ransomware-aanval

Het Team High Tech Crime (THTC) van de politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben bedrijven wereldwijd gewaarschuwd dat hun netwerk met nog niet geactiveerde ransomware besmet was. Hierdoor konden deze ondernemingen maatregelen nemen om de schade te beperken.

Het waarschuwen van potentiële slachtoffers was onderdeel van het onderzoek naar een ransomwarebende die verantwoordelijk wordt gehouden voor meer dan achttienhonderd slachtoffers in meer dan zeventig landen. Onder andere de Noorse aluminiumproducent Hydro werd slachtoffer van de bende, zo meldt de Noorse politie. Het bedrijf besloot geen losgeld te betalen, maar de aanval kostte Hydro een bedrag van tussen de 57 en 67 miljoen euro.

Het onderzoek van de Nederlandse autoriteiten naar de bende startte in 2019, nadat een multinational uit Rotterdam aangifte van een ransomware-aanval had gedaan. Het THTC wist de identiteit van de verdachte achter de ransomware-aanval op de Rotterdamse multinational te achterhalen, alsmede honderden potentiële slachtoffers wereldwijd. Het ging om multinationals die de criminelen op het oog hadden of waarbij ze zelfs al waren binnengedrongen in het netwerk.

"Door deze waarschuwingen zijn nog meer losgeldafpersingen voorkomen", zo laat de politie weten. Volgens het NCSC is door de slachtoffernotificatie in veel gevallen de uitrol van ransomware, uitval en heel veel schade bij een groot aantal slachtoffers voorkomen. Bij de operatie, waar vrijdag al over werd bericht, wisten de autoriteiten twaalf verdachten op te sporen die worden verdacht van het gebruik van de LockerGoga-, MegaCortex- en Dharma-ransomware.

"Het lukt criminelen achter ransomware-aanvallen heel lang onder de radar te blijven en zo, ongemerkt, enorm veel schade aan te richten aan personen, grote bedrijven en overheidsdiensten. Deze groeperingen zijn dan misschien minder gewelddadig dan drugscriminelen, maar ze zijn wel degelijk in staat onze maatschappij te ontwrichten. Ransomware-aanvallen zijn echt een potentieel gevaar voor iedereen”, aldus Andy Kraag, hoofd Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid.