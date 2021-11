Grapperhaus wil haast maken met wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil haast maken met een wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt. Als het wetsvoorstel "strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden" wordt aangenomen komt er een maximale gevangenisstraf van één jaar op het verschaffen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander met het doel om die ander vrees aan te jagen, ernstige overlast aan te doen of ernstig te hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep.

Grapperhaus meldt dat het conceptwetsvoorstel met "grote voortvarendheid" tot stand is gebracht. Het conceptwetsvoorstel werd in juli via Internetconsultatie ter consultatie aangeboden, zodat mensen en organisaties erop konden reageren. De minister wacht nu nog op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, dat binnenkort zou moeten verschijnen. "Hoewel ik doordrongen ben van het belang om doxing snel strafbaar te stellen, hecht ik eraan, mede gelet op de verplichting krachtens de AVG, het advies van de AP af te wachten", schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is het delen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden in de praktijk vaak niet strafrechtelijk aan te pakken. Grapperhaus wil met het wetsvoorstel mensen die gegevens voor deze doelen willen delen afschrikken en het voor organisaties in de strafrechtketen mogelijk maken om tegen deze praktijk op te kunnen treden. Daarnaast moet het eenvoudiger voor mensen worden om een beroep te doen op internetproviders of online platformen om onrechtmatige content verwijderd te krijgen.

Zodra de privacytoezichthouder advies heeft uitgebracht zegt de minister dit te zullen verwerken en zal het conceptwetsvoorstel aan de Raad van State worden voorgelegd. "Waar mogelijk zal ik het adviestraject blijven bespoedigen, zodat het wetsvoorstel zo snel mogelijk aan uw Kamer kan worden toegezonden", voegt Grapperhaus toe, die hoopt het wetsvoorstel dit jaar nog bij de Tweede Kamer in te dienen.