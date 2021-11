SGP wil opheldering over gevolgen van verdwijnen papieren acceptgiro

Halverwege 2023 zal na 46 jaar de papieren acceptgiro verdwijnen en de SGP heeft demissionair minister Hoekstra van Financiën nu om opheldering gevraagd over de gevolgen hiervan. Vanwege het teruglopend gebruik van de papieren acceptgiro heeft betalingsverwerker Currence besloten om hier over zo'n anderhalf jaar mee te stoppen.

SGP-Kamerlid Stoffer wil van Hoekstra weten wat voor soort bedrijven en instellingen nog gebruikmaken van de acceptgiro en in hoeverre goede doelen door het verdwijnen worden geraakt. "Is er overleg geweest met de goededoelensector over dit voornemen en welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor goede doelen zo beperkt mogelijk te houden?"

De minister moet tevens duidelijk maken in hoeverre ouderen en andere groepen met een afstand tot digitale middelen door het verdwijnen van de papieren acceptgiro worden getroffen en of er alternatieven worden ingezet om deze groepen tegemoet te komen, zodat zij volwaardig kunnen blijven deelnemen aan het betalingsverkeer.

"Bent u het met mij eens dat banken een grote verantwoordelijkheid hebben richting bedrijven, instellingen en burgers om de toegang tot geld en de beschikking over geld te allen tijde voor iedereen te borgen en te garanderen?", vraagt Stoffer verder. Het SGP-Kamerlid wil daarnaast dat de minister laat weten hoe de uitfasering en de afschaffing van de acceptgiro wordt gemonitord. Hoekstra heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.