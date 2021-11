Fraudehelpdesk ontvangt duizenden klachten over telefoontjes 'National Police'

[quote[]In eerste instantie wordt er een opgenomen Engelstalig bericht afgespeeld dat het BSN-nummer van de ontvanger wordt misbruikt, er tegen hem een arrestatiebevel loopt of dat de ontvanger betrokken is bij drugshandel en witwassen.[/quote]

Oei, dat is dan schrikken. :-)

En in het Engels nog wel. Toe maar.

Daarna even adem halen.



En dan is mijn volgende reactie:

- BSN misbruikt: ik ga wel naar het gemeentehuis om daar verhaal halen.

- Arrestatiebevel: ik meld me wel bij de politie (om de hoek). Laat die het maar uitzoeken.

- Idem vwb drugshandel en witwassen. Ik klop wel aan bij de politie. Help me of arresteer me.



:-) :-) :-)