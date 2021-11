NOS: legitieme coronabewijzen breed gedeeld via Android-apps

Er zijn verschillende Android-apps in omloop waarmee het mogelijk is om een legitiem coronabewijs van iemand anders te tonen en zo toegang tot locaties te krijgen en het is lastig om deze qr-codes te blokkeren, zo meldt de NOS op basis van eigen onderzoek.

Via de apps is het mogelijk om qr-codes te tonen die op naam van andere personen staan. Vaak gaat het om buitenlandse qr-codes, afkomstig van Europeanen van buiten Nederland. De scanner-app waarmee qr-codes op papier of van de CoronaCheck-app zijn te controleren geeft sinds kort een waarschuwing wanneer er een Europees coronabewijs wordt gescand en er controle van het identiteitsbewijs moet plaatsvinden. Dat hoort ook bij Nederlandse coronabewijzen te gebeuren, maar daar wordt deze melding niet getoond.

Het blokkeren van de qr-codes is lastig, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegenover de NOS weten. "Op dit moment kunnen we juridisch nog geen buitenlandse qr-codes blokkeren van echte mensen. Alleen als er overduidelijk sprake is van een nepnaam kunnen we een qr-code blokkeren."

De CoronaCheck-app beschikt over een "deny list" waarop 23 veelvuldig gedeelde qr-codes zijn geblokkeerd. Het gaat om tien buitenlandse en dertien binnenlandse qr-codes die op grote schaal zijn gedeeld, aldus het ministerie. Bij deze buitenlandse qr-codes gaat het om codes op een nepnaam die niet hadden uitgegeven mogen worden. Zo verscheen onlangs nog een qr-code op naam van Adolf Hitler op internet.